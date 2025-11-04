Cane antidroga incastra ragazzino lancia la droga e scappa | in casa nascondeva altre dosi

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, i militari della Guardia di Finanza di Manfredonia hanno tratto in arresto un giovane, minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante un servizio di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Cane antidroga uccide un cane maltese a Treviso, il padrone: «Era senza guinzaglio quando ha azzannato il mio Yoshi e mi ha morso mentre cercavo di difenderlo» - X Vai su X

Oltre cento persone identificate durante i controlli straordinari della Polizia di Stato nel centro storico. Denunciati un ladro in piazza Caricamento e un giovane per resistenza, mentre il cane antidroga Constantin ha individuato hashish e denaro sospetto - facebook.com Vai su Facebook

Cane antidroga azzanna e uccide un maltesino. Il padrone: “Era senza guinzaglio e ha morso anche me” - Un cane antidroga della polizia ha azzannato e ucciso un maltesino che era a spasso con il suo padrone. Secondo blitzquotidiano.it

Cane antidroga uccide un cane maltese a Treviso, il padrone: «Era senza guinzaglio quando ha azzannato il mio Yoshi e mi ha morso mentre cercavo di difenderlo» - Insomma: non poteva essere fermato in tempo, quando si è avventato su un cagnolino molto più piccolo di lui, che non lo stava provocand ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Shock a Treviso, il cane antidroga Luke sbrana e uccide un maltese davanti ai proprietari - Tragedia a Treviso: il cane antidroga della polizia locale aggredisce e uccide un maltese davanti ai proprietari. Riporta nordest24.it