Cane antidroga incastra ragazzino lancia la droga e scappa | in casa nascondeva altre dosi

Foggiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, i militari della Guardia di Finanza di Manfredonia hanno tratto in arresto un giovane, minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante un servizio di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

