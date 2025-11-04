Nuovo appuntamento con Talent Zone, la rubrica che va a scoprire i giovani talenti azzurri condotta da Sofia Altavilla. Protagonista questa volta è Candy Edokpaigbe: cestista 20enne che ha agguantato una clamorosa medaglia di bronzo agli Europei di categoria in estate con la Nazionale italiana. Dopo le esperienze tra A1 e A2 in maglia Faenza il viaggio negli Stati Uniti: l’azzurra ha firmato quest’anno per il college di San Francisco in NCAA. Le sue parole, partendo dal podio continentale: “Ricordo ancora quando ho avuto il messaggio di Emanuele Cecconi che mi ha scritto della convocazione. È stata un’emozione indescrivibile, aspettavo questo momento da un sacco di tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Candy Edokpaigbe: “Cittadinanza e maglia azzurra, un sogno che si avvera. In America perché voglio qualcosa in più”