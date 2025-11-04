Cancro Premio medicina Angpg a Paolo Ascierto Il Pascale sul podio più alto

Il premio medicina Angpg promosso dall’associazione nazionale guardie particolari giurate tramite il Presidente Giuseppe Alviti è andato allo scienziato napoletano presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia, Prof. Paolo Ascierto. La consegna stamattina presso lo studio del Prof Ascierto al Pascale di Napoli nel corso di una manifestazione giunta alla terza edizione condotta in collaborazione con uno staff di medici che ha avuto il suo apice il 26 Giugno scorso a cui lo scienziato napoletano non è potuto intervenire per pregressi impegni lavorativi. “L’obiettivo dell’iniziativa – si legge in una nota – è dare u n riconoscimento alle equipe mediche che si sono distinte in campo nazionale (e non solo) n ei rispettivi settori di competenza” La premiazione è stata effettuata dal Presidente Angpg dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it