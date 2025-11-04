È già passato un anno da quando, il 2 novembre del 2024, Maria Pierro entrava ufficialmente in carica come rettrice dell’ Università dell’Insubria: la prima donna alla guida dell’ateneo. Dodici mesi dopo è il tempo dei bilanci per quello che è stato "un anno di grande impegno e dedizione e anche di determinazione", come ha sottolineato la rettrice incontrando la stampa ieri mattina, nel giorno che ha visto anche la presentazione ufficiale alla comunità accademica – seguita poi nel pomeriggio – del piano strategico 2024-2030, che indica le linee d’azione di governo dell’università. Tra i primi obiettivi del mandato i rapporti con il territorio che ospita l’ateneo, con un dialogo costante con le due sedi di Varese e Como e con il polo di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Campus e nuovi corsi di laurea. La rettrice dell'Insubria:: "Avanti con determinazione"