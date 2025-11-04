Campo scuola Bellavista al via la riqualificazione | intervento da 700mila euro a cura di Fidal Puglia

Nuovo passo avanti per la riqualificazione del Campo scuola Bellavista. La giunta comunale, su proposta del sindaco di Bari Vito Leccese, ha approvato la delibera che autorizza i lavori di recupero della palestra e dei servizi annessi all’impianto, affidati alla Fidal – Federazione Italiana di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

