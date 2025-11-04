Campo scuola Bellavista al via la riqualificazione | intervento da 700mila euro a cura di Fidal Puglia

Baritoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo passo avanti per la riqualificazione del Campo scuola Bellavista. La giunta comunale, su proposta del sindaco di Bari Vito Leccese, ha approvato la delibera che autorizza i lavori di recupero della palestra e dei servizi annessi all’impianto, affidati alla Fidal – Federazione Italiana di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Pesaro, campo scuola di via Respighi allagato, i residenti: «Danni alle nostre case, no risarcimenti ma soluzioni» - PESARO Un problema che va avanti da mesi e si presenta ad ogni forte pioggia, stiamo parlando dello stato in cui versa il campo scuola quasi sempre allagato e con l’acqua che finisce per infiltrarsi ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Campo Scuola Bellavista Via