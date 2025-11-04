Campionato del Mondo del Tiramisù | a rappresentare l' Italia una messinese
Tutto pronto per la sfida internazionale dedicata al dolce italiano simbolo: il tiramisù. Dal 7 al 10 novembre, presso l’Hotel Roma Aurelia Antica, si terranno i Campionati Mondiali Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria), una manifestazione che vedrà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Vincono il 3° posto "Coppa del Mondo a coppia" al Campionato Mondiale di Pizza Piccante Giuseppe D'Alessandro e Giovanni Leonetti. Siete stati grandi - facebook.com Vai su Facebook
Il Portogallo vince il Campionato del mondo di cous cous - E' il Portogallo, rappresentato dallo chef Tiago Ferreira Silva, il Paese vincitore del Bia cous cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous, evento centrale del Cous Cous Fest (19- Da ansa.it
Eurogymnica: Campionato del Mondo di ginnastica ritmica a Rio - La sanmaurese Laura Golfarelli dell’Eurogymnica ha concluso la sua indimenticabile avventura con le Farfalle della ritmica in terra brasiliana, in occasione del 41° Campionato del Mondo di ginnastica ... Scrive tuttosport.com