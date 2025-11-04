Campionati giovanili fischio d’inizio per Under 18 e Under 16 della Dream Volley Nardò
NARDÒ - E’ tempo di esordi in casa Dream: nella settimana che vede gioire per la conquista della vetta della classifica nel campionato maggiore di Serie B2, il calendario della pallavolo segna l’inizio di due nuove avventure tutte da vivere per le ragazze granata delle categorie giovanili. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il terzo turno dei campionati giovanili porta ai Giaguari Torino due sconfitte. https://1divisione.fidaf.org/2025/11/03/il-terzo-turno-dei-campionati-giovanili-porta-ai-giaguari-due-sconfitte/ #CampionatiGiovanili #FIDAFGameday SEAMEN MILANO Lazio F - facebook.com Vai su Facebook
TACKLE FOOTBALL: AL VIA I CAMPIONATI GIOVANILI E LA COPPA ITALIA 2025 Il football americano torna in campo in versione tackle. Iscritte 38 squadre: movimento stabile, novità e importanti conferme. https://fidaf.org/notizie/read-art.asp?id=3139… - X Vai su X
Campionati Italiani Giovanili di Concorso Completo: Sarah Giulia Goldshlag è la campionessa Young Rider per il secondo anno consecutivo - Ad Eleonora Fava il Campionato Italiano Junior e a Giacomo Gardini il Campionato Italiano PonyUn fine settimana di grande sport all’Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Lo riporta fise.it