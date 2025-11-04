Campionati giovanili fischio d’inizio per Under 18 e Under 16 della Dream Volley Nardò

Lecceprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDÒ - E’ tempo di esordi in casa Dream: nella settimana che vede gioire per la conquista della vetta della classifica nel campionato maggiore di Serie B2, il calendario della pallavolo segna l’inizio di due nuove avventure tutte da vivere per le ragazze granata delle categorie giovanili. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

campionati giovanili fischio d8217inizioCampionati Italiani Giovanili di Concorso Completo: Sarah Giulia Goldshlag è la campionessa Young Rider per il secondo anno consecutivo - Ad Eleonora Fava il Campionato Italiano Junior e a Giacomo Gardini il Campionato Italiano PonyUn fine settimana di grande sport all’Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Lo riporta fise.it

Cerca Video su questo argomento: Campionati Giovanili Fischio D8217inizio