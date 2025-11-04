Campi Nike | sbloccato il saldo dei lavori del 2021
Tempo di lettura: 2 minuti Con la determinazione 743 i Commissari sbloccano l’iter che porta al saldo degli extra-costi sostenuti dalla ditta che si è occupata del rifacimento dei Campi Nike nel 2021. Nessun nuovo lavoro, solo il saldo del vecchio. Un intervento sostanzioso che il Sindaco Marino celebrò nel 2021 in pompa magna a pochi giorni dalla sua rielezione. Antonio Cioffi segue da allora la vicenda: “Un intervento che mostrò subito lacune importanti sia tecniche che formali che con Caserta Decide e il Comitato per i Campi intestati a Emanuela Gallicola abbiamo da subito contestato con una petizione da centinaia di firme lanciata dalla pagina Facebook OsservAzione, interrogazioni all’Ass. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
