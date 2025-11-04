Campi Flegrei confermata allerta gialla per rischio vulcanico | cosa significa

Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato il livello di allerta giallo per rischio vulcanico in area flegrea e l’adozione della fase 2 di Attenzione. La decisione è basata sulle valutazioni relative all’andamento delle fenomenologie in corso nel vulcano Campi Flegrei, emerse nella riunione odierna della Commissione Grandi Rischi - settore rischio vulcanico e alla luce dell’aggiornamento delle strategie operative e dei livelli di allerta, approvato con decreto del Capo Dipartimento del 30 ottobre. La nuova articolazione dei livelli di allerta ai Campi Flegrei riflette l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e dei risultati derivanti dalle attività di monitoraggio del vulcano, ed è frutto di un’attività di revisione sinergica avviata a giugno 2024 su impulso della Commissione Grandi Rischi - settore rischio vulcanico e con il coinvolgimento di rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e della Protezione Civile della Regione Campania, condivisa con gli enti territoriali e i sindaci dei Comuni interessati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

