Campania Popolare alle regionali la replica del PRC all' ANCE Avellino

In risposta alla sollecitazione giuntaci dall’ANCE Avellino ci sembra doveroso replicare all’associazione riportando la nostra visione sullo stato dei cantieri e delle infrastrutture in Irpinia.Noi crediamo che l’Irpinia merita infrastrutture all'altezza della sua storia e del suo popolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

