Campana tibetana e gin | Andrea Allasia trionfa all’Arbory Contest

Alla Maybourne Riviera, la prima edizione dell’Arbory Contest ha trasformato la mixology in un concerto di sensi: dieci bartender della Costa Azzurra si sono misurati con le “frequenze botaniche”. A imporsi è stato Andrea Allasia, head bartender di Nobu Monte Carlo. Il gesto che ha convinto la giuria Salito sul gradino più alto, Andrea Allasia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Campana tibetana e gin: Andrea Allasia trionfa all’Arbory Contest

