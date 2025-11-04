Camorra sequestrati beni da 2,5 milioni ad un imprenditore del clan Desiderio

A Mercato San Severino e Roccapiemonte la DIA ha eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore di circa 2,5 milioni di euro, emesso dalla Sezione Riesame e misure di prevenzione del Tribunale di Salerno su proposta congiunta del procuratore di Salerno e del direttore della Direzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

