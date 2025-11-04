Camera di Commercio Salerno presentazione del Bando PID

Conferenza stampa per la presentazione del Bando PID voucher “Doppia transizione ecologica e digitale” – Anno 2025 – Turismo. Mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 11:00, presso la sede operativa della Camera di Commercio di Salerno, via Generale Clark 1921, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Bando PID voucher “Doppia transizione ecologica e digitale” – Anno 2025. L’iniziativa è specificamente dedicata alla filiera turistica provinciale e ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale ed ecologica nelle imprese del settore. Il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, incontrerà la stampa per illustrare i dettagli del bando. 🔗 Leggi su Zon.it

