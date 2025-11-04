Camera ardente alla ‘Bixio’ per Aniello Scarpati La figlia | Ucciso da chi non ama la vita
Sarà aperta oggi, martedì 4 novembre, presso la Caserma “Nino Bixio” del IV Reparto Mobile di Napoli, in via Monte di Dio 31, dalle ore 14 alle ore 20, e a seguire nella giornata di mercoledì dalle ore 7, la camera ardente per Aniello Scarpati, l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato vittima nella notte . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Camera ardente alla Caserma Bixio per Aniello Scarpati, il poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco - L'ultimo omaggio al poliziotto morto nell'adempimento del suo dovere da martedì 4 novembre, dalle ore 14. Riporta napolitoday.it
Mercoledì i funerali di Aniello Scarpati, poliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco - La camera ardente di Aniello Scarpati, poliziotto di 47 anni morto in un incidente stradale a Torre del Greco, sarà allestita a partire da domani ... Da fanpage.it
Poliziotto ucciso dal Suv: martedì la camera ardente, mercoledì i funerali - Nella giornata di martedì 4 novembre, dalle ore 14 alle ore 20, e a seguire, nella giornata di mercoledì, dalle ore 7, sarà allestita presso la Caserma ... Riporta msn.com