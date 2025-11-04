Cambio alla presidenza di Deep Space Lecco | alla guida c' è Gianpietro Ferrario

Leccotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice dell'associazione Deep Space Lecco, l'associazione di astrofili che da tempo ha in gestione il Planetario di Lecco, struttura-gioiello della città con sede all'interno del parco Belgioioso. L'assembela dei soci si è riunita per eleggere il direttivo nella serata di giovedì 30. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cambio della guardia alla presidenza del Mercosur, arriva Lula - Cambio della guardia alla presidenza del blocco del Mercosur, col presidente argentino Alberto Fernandez che nel vertice di martedì tra capi di Stato a Puerto Iguazu, passerà il testimone al leader ... Come scrive ansa.it

Opa Nhoa, ecco i piani della taiwanese Tcc. Che dice di aver notificato il cambio alla presidenza a febbraio - Milano Finanza, i cambi alla presidenza fatti nella capogruppo italiana e in Atlante da parte dell’azionista di maggioranza sono stati comunicati a febbraio. Segnala milanofinanza.it

Elettricità Futura, avviato percorso per cambio presidenza - A quanto apprende l'Adnkronos, a favore della nomina di un nuovo presidente al posto di Agostino Re Rebaudengo sarebbe l'80% ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cambio Presidenza Deep Space