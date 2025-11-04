Cambio alla presidenza di Deep Space Lecco | alla guida c' è Gianpietro Ferrario
Cambio al vertice dell'associazione Deep Space Lecco, l'associazione di astrofili che da tempo ha in gestione il Planetario di Lecco, struttura-gioiello della città con sede all'interno del parco Belgioioso. L'assembela dei soci si è riunita per eleggere il direttivo nella serata di giovedì 30. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
