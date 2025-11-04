Cambio al comando Provinciale dei Carabinieri

Tarantini Time Quotidiano Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto – Ufficio Comando accoglie un nuovo Ufficiale. Il Tenente Colonnello Dario Campanella assume infatti il comando, subentrando al Colonnello Fernando Carbone, che conclude il proprio servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri dopo una lunga e prestigiosa carriera di altre 42 anni. Il Colonnello Carbone ha guidato l’ufficio Comando del Provinciale con professionalità e dedizione. A lui vanno il ringraziamento e l’apprezzamento per il servizio svolto con passione e altissimo senso del dovere. Il Tenente Colonnello Dario Campanella, 56 anni, originario di Torino e padre di due figli, proviene dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce, di cui è stato Comandante, con competenza territoriale estesa anche alle province di Brindisi e Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it