Cambio al comando Provinciale dei Carabinieri
Tarantini Time Quotidiano Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto – Ufficio Comando accoglie un nuovo Ufficiale. Il Tenente Colonnello Dario Campanella assume infatti il comando, subentrando al Colonnello Fernando Carbone, che conclude il proprio servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri dopo una lunga e prestigiosa carriera di altre 42 anni. Il Colonnello Carbone ha guidato l’ufficio Comando del Provinciale con professionalità e dedizione. A lui vanno il ringraziamento e l’apprezzamento per il servizio svolto con passione e altissimo senso del dovere. Il Tenente Colonnello Dario Campanella, 56 anni, originario di Torino e padre di due figli, proviene dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce, di cui è stato Comandante, con competenza territoriale estesa anche alle province di Brindisi e Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cambio al vertice del Comando Logistico della Marina Militare. Il SI.NA.M. Campania era presente. Il Segretario Generale Regionale Luigi Di Marino e il Direttore della Segreteria Regionale Salvatore Napolitano hanno rappresentato il SI.NA.M. alla cerimon - facebook.com Vai su Facebook
Giovedì 9 ottobre, a Pratica di Mare (RM), si è svolta la cerimonia di cambio comando del Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo dell'#AeronauticaMilitare. Il Colonnello Marco Santeramo subentra al Colonnello Emidio Salmè https://bit.ly/3KOtUaG - X Vai su X
Cambio al vertice dei Carabinieri di Benevento: il colonnello Calandro saluta il Sannio dopo tre anni di servizio - Dopo tre anni di intenso servizio alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, il colonnello Enrico Calandro si appresta a lasciare il Sannio. Come scrive ntr24.tv
Cambio al vertice dei Carabinieri, il senatore Matera: ‘Grazie al colonnello Calandro e auguri al nuovo comandante Keten’ - “Desidero esprimere riconoscenza profonda, per il lavoro che ha posto in essere sul territorio, all’indirizzo del Colonnello Enrico Calandro che, destinato a nuovo incarico a Napoli, lascia la guida p ... Lo riporta ntr24.tv
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, cambio al vertice - Arezzo, 13 settembre 2025 – Lo scorso 8 settembre 2025 si sono avvicendati nell’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo il Colonnello Claudio Rubertà, trasferito a Roma per ... Da lanazione.it