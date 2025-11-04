Cambio al comando Provinciale dei Carabinieri

Tarantinitime.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Il  Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto – Ufficio Comando  accoglie un nuovo Ufficiale. Il  Tenente Colonnello Dario Campanella  assume infatti il comando, subentrando al  Colonnello Fernando Carbone, che conclude il proprio servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri dopo una lunga e prestigiosa carriera di altre 42 anni. Il Colonnello Carbone ha guidato l’ufficio Comando del Provinciale con professionalità e dedizione.  A lui vanno il ringraziamento e l’apprezzamento per il servizio svolto con passione e altissimo senso del dovere. Il  Tenente Colonnello Dario Campanella, 56 anni, originario di Torino e padre di due figli, proviene dal  Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce, di cui è stato Comandante, con competenza territoriale estesa anche alle province di Brindisi e Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cambio comando provinciale carabinieriCambio al vertice dei Carabinieri di Benevento: il colonnello Calandro saluta il Sannio dopo tre anni di servizio - Dopo tre anni di intenso servizio alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, il colonnello Enrico Calandro si appresta a lasciare il Sannio. Come scrive ntr24.tv

cambio comando provinciale carabinieriCambio al vertice dei Carabinieri, il senatore Matera: ‘Grazie al colonnello Calandro e auguri al nuovo comandante Keten’ - “Desidero esprimere riconoscenza profonda, per il lavoro che ha posto in essere sul territorio, all’indirizzo del Colonnello Enrico Calandro che, destinato a nuovo incarico a Napoli, lascia la guida p ... Lo riporta ntr24.tv

Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, cambio al vertice - Arezzo, 13 settembre 2025 – Lo scorso 8 settembre 2025 si sono avvicendati nell’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo il Colonnello Claudio Rubertà, trasferito a Roma per ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Comando Provinciale Carabinieri