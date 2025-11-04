Cambiata una componente usurata | la Torre dell' Orologio torna a segnare l' ora esatta
Sono tornate a segnare l'ora esatta le lancette sul quadrante posto in cima alla Torre dell'Orologio, nel cuore del centro storico di Ferrara. Nei giorni scorsi aveva subito un malfunzionamento il meccanismo interno dell'orologio che segna il tempo dalla torre affacciata su piazza Trento Trieste. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
