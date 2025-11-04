Cambiata una componente usurata | la Torre dell' Orologio torna a segnare l' ora esatta

Ferraratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tornate a segnare l'ora esatta le lancette sul quadrante posto in cima alla Torre dell'Orologio, nel cuore del centro storico di Ferrara. Nei giorni scorsi aveva subito un malfunzionamento il meccanismo interno dell'orologio che segna il tempo dalla torre affacciata su piazza Trento Trieste. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cambiata Componente Usurata Torre