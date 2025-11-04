Cambiaso parte ancora titolare Spalletti non ha nessun dubbio sul suo ruolo | le ultimissime verso Juve Sporting Lisbona di stasera

Cambiaso ancora promosso sulla corsia di destra: dopo il gol e l’ottima prova di Cremona, Spalletti gli dà fiducia anche in Champions League. La fiducia conquistata sul campo è la più importante. Luciano Spalletti, alla vigilia del suo delicatissimo esordio europeo sulla panchina della Juventus, ha sciolto le riserve sulle corsie esterne: nella sfida da dentro o fuori contro lo Sporting Lisbona (ore 21:00, Allianz Stadium), Andrea Cambiaso sarà confermato titolare sulla fascia destra. Una scelta forte, che non è più un esperimento, ma una vera e propria promozione dopo l’ottima prova offerta a Cremona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso parte ancora titolare, Spalletti non ha nessun dubbio sul suo ruolo: le ultimissime verso Juve Sporting Lisbona di stasera

