Call center delle truffe on line | restituiti soldi carte di credito e orologi agli indagati

Restituiti soldi, carte di credito, orologi e macchinette del caffè ai sei persone accusate di aver messo in piedi un presunto sistema di truffe digitali, organizzando un come un vero e proprio call center abusivo. E’ quanto stabilito dalla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

