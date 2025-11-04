Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Hakan Calhanoglu sta vivendo una delle sue stagioni più brillanti da quando è arrivato all’ Inter, e la sua leadership in campo continua a essere fondamentale. Nella difficile trasferta contro il Verona, il numero 20 nerazzurro ha avuto un altro momento da protagonista, seppur silenzioso. Da un suo preciso corner è arrivato il vantaggio di Zielinski, una testimonianza della sua visione di gioco e della sua capacità di influire sulle partite anche senza segnare direttamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calhanoglu Inter, numeri da sogno: è il suo miglior avvio di sempre