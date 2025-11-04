Calhanoglu Inter Chivu pensa ad una prima esclusione | non ci ha mai rinunciato il piano

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Hakan Calhanoglu potrebbe essere uno dei giocatori a riposare nella sfida di domani contro il Kairat. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu sta pensando di fare alcune rotazioni in vista dell’impegno con la Lazio domenica, e il regista turco potrebbe essere uno dei titolari a fermarsi. Calhanoglu, infatti, è stato sempre presente finora e non è mai stato escluso da Chivu per scelta tecnica. La decisione di dargli una pausa, quindi, non sarebbe una punizione, ma una misura di prudenza per evitare un eccessivo affaticamento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, Chivu pensa ad una prima esclusione: non ci ha mai rinunciato, il piano

