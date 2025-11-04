Calendario Mondiali tiro a segno 2025 | programma orari tv streaming

Riparte da Il Cairo, in Egitto sede dei Mondiali 2025, la stagione internazionale del  tiro a segno: la rassegna iridata sarà il momento principale dell’annata agonistica ed andrà a precedere le Finali di Coppa del Mondo, seconda manifestazione per importanza. Il programma dei Mondiali si snoderà da giovedì 6 novembre a domenica 16, ma le tappe più rilevanti riguarderanno le specialità olimpiche, previste da giovedì 6 novembre a venerdì 14. Spazio alla pistola nelle prime giornate, poi si passerà alle gare della carabina. La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali delle dieci specialità olimpiche verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel. 🔗 Leggi su Oasport.it

