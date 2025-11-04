Calendario Mondiali sport olimpici 2025 | gli ultimi eventi da seguire tra novembre e dicembre
Nei mesi di novembre e dicembre sono in programma diverse rassegne iridate di specialità che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si inizia oggi, martedì 4 novembre, con il via dei Mondiali di BMX freestyle a Riad (Arabia Saudita), mentre da giovedì a domenica si terranno le rassegne di trampolino elastico a Pamplona (Spagna) e di canottaggio beach sprint a Manavgat (Turchia). Altre medaglie verranno assegnate nelle prossime settimane: da sabato 8 a venerdì 14 novembre, poi, spazio alle specialità olimpiche del tiro a segno, che assegneranno le medaglie a Il Cairo, in Egitto, mentre dal 14 al 23 novembre sarà la volta del beach volley ad Adelaide (Australia). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mondiali 2034, l'Arabia pronta a stupire con lo Stadio sospeso in cielo. Il video generato con l'IA che sta creando scalpore. • L'Arabia Saudita progetta lo "Sky Stadium", uno stadio futuristico per i Mondiali del 2034, situato nella città high-tech The Line. • Questo - facebook.com Vai su Facebook
Calendario Mondiali tiro a segno 2025: programma, orari, tv, streaming - Riparte da Il Cairo, in Egitto sede dei Mondiali 2025, la stagione internazionale del tiro a segno: la rassegna iridata sarà il momento principale ... Come scrive oasport.it
L’Agenda nascosta dello Sport | Novembre 2025 - L'Agenda Nascosta dello Sport, la nuova rubrica di SPORTinMEDIA dedicata agli appuntamenti sportivi "nascosti" del prossimo mese. Segnala simonesalvador.it
Calendario Mondiali taekwondo 2025: programma, orari, tv, streaming - Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post- Secondo oasport.it