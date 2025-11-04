Nei mesi di novembre e dicembre sono in programma diverse rassegne iridate di specialità che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si inizia oggi, martedì 4 novembre, con il via dei Mondiali di BMX freestyle a Riad (Arabia Saudita), mentre da giovedì a domenica si terranno le rassegne di trampolino elastico a Pamplona (Spagna) e di canottaggio beach sprint a Manavgat (Turchia). Altre medaglie verranno assegnate nelle prossime settimane: da sabato 8 a venerdì 14 novembre, poi, spazio alle specialità olimpiche del tiro a segno, che assegneranno le medaglie a Il Cairo, in Egitto, mentre dal 14 al 23 novembre sarà la volta del beach volley ad Adelaide (Australia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Mondiali sport olimpici 2025: gli ultimi eventi da seguire tra novembre e dicembre