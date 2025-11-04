Calendario Inter U23 ufficializzati tutti gli impegni dei nerazzurri fino alla prima giornata di ritorno | le partite in Serie C

Inter News 24 . L’elenco e le date. La Lega Pro ha reso noto il calendario ufficiale per le ultime giornate del girone d’andata e per la prima di ritorno del campionato di Serie C 202526. L’ Inter U23, guidata dal tecnico Stefano Vecchi, si prepara a un finale di 2025 intenso. Il cammino dei giovani nerazzurri riprenderà con la 17ª giornata, in trasferta contro l’Arzignano, in programma domenica 7 dicembre alle ore 12:30. La settimana successiva, domenica 14 dicembre, la Beneamata U23 tornerà a giocare tra le mura amiche dell’U-Power Stadium di Monza contro la Giana Erminio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calendario Inter U23, ufficializzati tutti gli impegni dei nerazzurri fino alla prima giornata di ritorno: le partite in Serie C

