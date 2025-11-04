Calciomercato Milan si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, si aprono spiragli per un possibile rinnovo di Maignan dopo il rigore parato a Dybala: non ci sono stati ancora contatti tra le parti, ma nelle prossime settimane la dirigenza potrebbe intavolare un dialogo con il francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan si aprono spiragli per il rinnovo di maignan la situazione

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Aprono Spiragli