Calciomercato Lazio ci sono importanti novità su Insigne

Calciomercato Lazio. Il legame tra Lorenzo Insigne e la Lazio è una storia di mercato che continua a far discutere. Una trama iniziata in estate, apparentemente interrotta, ma mai davvero chiusa. L'ex capitano del Napoli, oggi in forza al Toronto FC, resta un obiettivo concreto per Maurizio Sarri, che sogna di riabbracciare uno dei suoi pupilli più talentuosi. Tutto è cominciato a luglio, quando i primi contatti tra l'entourage di Insigne e il club biancoceleste avevano acceso la fantasia dei tifosi laziali. Il problema? Il blocco imposto dalla Covisoc, che ha impedito alla società di operare liberamente sul mercato estivo.