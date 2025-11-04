Calciomercato Juve Vlahovic rimane e cambiano le cose con Luciano Spalletti? La situazione attuale

Caciomercato Juve: Vlahovic al centro del progetto Spalletti, futuro ribaltato per il numero 9 Il Caciomercato Juve si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Dusan Vlahovic, fino a poche settimane fa considerato in partenza, è ora al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti. Il neo-allenatore bianconero ha infatti voluto lanciare un messaggio chiaro: il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Vlahovic rimane e cambiano le cose con Luciano Spalletti? La situazione attuale

