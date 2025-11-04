Calciomercato Juve LIVE | Vlahovic in-David out si ribaltano gli scenari in attacco! Hjulmand osservato speciale
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
"VANNO RIEDUCATI" Così Paolo De Paola a 'Juve Zone', sul canale Youtube di Calciomercato.it, sullo spogliatoio bianconero: "Perin forse è uno egli elementi più innocui. Vorrei che quella stretta di mano l’avesse data a Cambiaso, che è il primo tra quell - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, #Comolli: " #Spalletti scelto tutti insieme, ha firmato fino a giugno". Senza rinnovo automatico in caso di #ChampionsLeague #calciomercato #Juve - X Vai su X
Dusan Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus? Spalletti apre la porta, ma resta il nodo economico - Spalletti apre la porta, ma resta il nodo economico, ne parla Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com
Vlahovic Juve, può davvero restare? Scenario completamente ribaltato! Dalle parole di Spalletti a quel cambio di rotta che coinvolge un altro bianconero. Cosa succede - Cosa succede: dalle parole di Spalletti alla situazione David Un patto nato in fretta, una missione da compiere insieme. juventusnews24.com scrive
Champions League, Juve-Sporting CP | Spalletti: “Vlahovic felicissimo di restare qui”. Poi annuncio su Yildiz - Buona la prima contro la Cremonese, ma Spalletti deve riporla già nel cassetto dei ricordi perché domani c’è la Champions. Scrive calciomercato.it