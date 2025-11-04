Se dovesse muoversi in maniera concreta sul mercato, magari già a gennaio, l’ Inter lo farà con l’intenzione di rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo. Il club nerazzurro, conscio del fatto che Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian dovrebbero con ogni probabilità chiudere la loro avventura in nerazzurra al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Calciomercato Inter, sarà restyling in difesa? Occhi sempre su Joel Ordóñez del Bruges