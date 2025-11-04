Calciomercato Inter sarà restyling in difesa? Occhi sempre su Joel Ordóñez del Bruges

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se dovesse muoversi in maniera concreta sul mercato, magari già a gennaio, l’ Inter lo farà con l’intenzione di rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo. Il club nerazzurro, conscio del fatto che Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian dovrebbero con ogni probabilità chiudere la loro avventura in nerazzurra al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter sar224 restyling in difesa occhi sempre su joel ord243241ez del bruges

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, sarà restyling in difesa? Occhi sempre su Joel Ordóñez del Bruges

Argomenti simili trattati di recente

Calciomercato Inter News/ Quattro profili per la difesa, Akanji verso il riscatto anticipato (7 ottobre 2025) - Il calciomercato Inter sta valutando mosse da fare nel reparto difensivo, in particolare l'acquisto di Tarik Muharemovic e il riscatto di Manuel Akanji La pausa delle nazionali serve alle squadre per ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Sar224 Restyling