Calciomercato Inter per Giovane… esame superato
Ha bucato le mani di Yann Sommer e – soprattutto tra la fine del primo tempo e l’inizio della seconda frazione – fatto venire il mal di testa ad Alessandro Bastoni e Carlos Augusto. Dopo la bella rete di domenica potrebbe diventare un nuovo obiettivo di calciomercato dell’ Inter: è solo L'articolo Calciomercato Inter, per Giovane. esame superato proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
