Calciomercato Inter la filosofia societaria è chiara Ecco chi arriverà nelle prossime sessioni

Internews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter: la vera filosofia della proprietà. Ecco che tipo di profili verranno sondati nelle prossime finestre. La proprietà dell’Inter, sotto la guida di Oaktree, ha deciso di adottare una strategia chiara e mirata per il futuro del club. In un contesto in cui il bilancio è sempre più sorvegliato, la dirigenza ha scelto di abbandonare l’idea di ingaggi pesanti e giocatori già avanti con gli anni. Come racconta Tuttosport, l’obiettivo è puntare su profili giovani, da sviluppare internamente e, se possibile, rivendere a prezzi più alti in futuro. Un modello che ricalca quello di altre squadre europee che hanno fatto delle plusvalenze una risorsa fondamentale per la crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter la filosofia societaria 232 chiara ecco chi arriver224 nelle prossime sessioni

© Internews24.com - Calciomercato Inter, la filosofia societaria è chiara. Ecco chi arriverà nelle prossime sessioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter, svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino - Ecco cosa è avvenuto nella struttura societaria nerazzurra L’Inter cambia ufficialmente padrone. Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Filosofia Societaria