Calciomercato Inter idea Locatelli? Ecco come impiegarlo in rosa

Calciomercato Inter, il tweet di Paolo Bargiggia ha acceso l’attenzione sulla possibilità di uno scambio tra Davide Frattesi con lo juventino Manuel Locatelli. “ Uno scenario da seguire sul mercato a gennaio è quello che potrebbe vedere uno scambio, inizialmente di prestiti con Locatelli all’Inter e Frattesi alla Juventus ” – ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, idea Locatelli? Ecco come impiegarlo in rosa

Altre letture consigliate

Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec Vai su Facebook

?#Calciomercato #Inter: #Frendrup pista sempre calda, c'è una svolta - X Vai su X

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione: possibile scambio con l’Inter a gennaio. Cosa sappiamo su questa operazione di calciomercato - Calciomercato Juventus: ipotesi di scambio clamoroso con l’Inter, Locatelli- Lo riporta calcionews24.com

Locatelli all’Inter: scambio chiuso con la Juve - Il calciatore bianconero può dire addio, occhio allo scambio clamoroso con i nerazzurri: la pista prende corpo ... Da calciomercato.it

Mercato Juventus, Bargiggia a sorpresa: «Locatelli all’Inter e Frattesi alla Juve, scambio di prestiti da seguire a gennaio!» - Mercato Juventus, Paolo Bargiggia ha svelato lo scenario a sorpresa con Locatelli all’Inter e Frattesi alla Juve in uno scambio di prestiti a gennaio Una suggestione che ha del clamoroso, un’ipotesi d ... Come scrive juventusnews24.com