Inter News 24 Calciomercato Inter: un ruolo in particolare necessita di un innesto di qualità. Ecco chi arriverà nella finestra di gennaio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l’ Inter non ha ancora avviato discussioni serie per l’acquisto di un portiere in vista della finestra di mercato di gennaio. Il club nerazzurro ha seguito diversi giocatori come Atubolu e Caprile, ma queste operazioni non sono ancora partite. Entrambi i portieri sono sotto osservazione, ma per il momento l’ Inter non ha avviato trattative concrete. L’idea, infatti, è quella di pianificare l’acquisto di un nuovo portiere per la stagione estiva del 2026, con gennaio che non sembra essere il periodo giusto per aggiungere un nuovo estremo difensore alla rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, i possibili innesti della finestra invernale. Un ruolo verrà puntellato