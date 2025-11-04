Calciomercato Inter Akanji può star tranquillo si lavora già al riscatto | le cifre

Calciomercato Inter. Una delle note più positive di questo inizio stagione è certamente Manuel Akanji. Il difensore svizzero arrivato nelle ultime ore del calciomercato estivo per rimpiazzare Pavard, sembrava dovesse tappare solo uno spazio vuoto lasciato dal francese e invece si è presa l’Inter sin da subito. Chivu non lo toglie praticamente mai, lo svizzero è sinonimo di garanzia ed esperienza. Akanji è in prestito dal Manchester City con diritto di riscatto. Il difensore si trova bene a Milano e si auspica che il club nerazzurro lo riscatti. “Vedremo, spero che l’Inter mi acquisti. Mi sento benissimo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it