CALCIO SERIE D Un gol a tempo scaduto di Gjonaj regala 3 punti alla Folgore

Un gol al minuto 93 di Gjonaj fa tornare il sorriso a chi guarda la classifica della Folgore Caratese. Il Chievo resta primo ma gli azzurri, in compagnia del Brusaporto (che vince a Vimercate), sono lì a distanza di una partita (23 punti contro 20). Merito di Gjonaj, merito di Binous che all’80’ aveva impattato una situazione che si era fatta fortemente critica dopo il gol a metà primo tempo di Caccia (con deviazione) che aveva permesso alla Virtus CiseranoBergamo di andare al riposo avanti 1-0 con un tiro verso la porta eccezionalmente difesa da Spada. Era la domenica della grande svolta tattica di Belmonte con il ricorso alla difesa a tre (e Caldirola in mezzo) e al 3-4-2-1 al posto del collaudato 4-3-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

