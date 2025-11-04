Calcio Napoli – Eintracht Francoforte 0-0 | scialbo pareggio al Maradona

2anews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcio NapoliEintracht Fraconforte 0-0. Gli azzurri non vanno oltre il pareggio a reti bianche al quarto turno di Champions League. Torna la Champions League allo stadio Maradona di Napoli. Contro gli azzurri di mister Conte arrivano i tedeschi guidati da Dino Toppmöller, figlio d’arte. Il Calcio Napoli però non va oltre lo 0-0. . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli 8211 eintracht francoforte 0 0 scialbo pareggio al maradona

© 2anews.it - Calcio Napoli – Eintracht Francoforte 0-0: scialbo pareggio al Maradona

Altre letture consigliate

calcio napoli 8211 eintrachtNapoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE - La squadra di Antonio Conte ospita i tedeschi al Maradona per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

calcio napoli 8211 eintrachtChampions League, Napoli-Eintracht 0-0: azzurri poco lucidi, tedeschi strappano il pari - Nella quarta giornata della League Phase di Champions League il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0- Come scrive msn.com

calcio napoli 8211 eintrachtNapoli-Eintracht Francoforte: video e highlights - 0 alla squadra di Conte, che non svolta in Champions e si porta a 4 punti in classifica. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli 8211 Eintracht