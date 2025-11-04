Calcio la Fiorentina esonera Pioli
12.25 Stefano Pioli è stato esonerato dalla guida tecnica della Fiorentina. La decisione, nell'aria dopo la sconfitta interna col Lecce di domenica, è stata ufficializzata dopo quasi 48 ore di incontri fra dirigenti e staff tecnico (i viola sono in ritiro dalle 20 di domenica). In attesa di decidere il nuovo allenatore, la squadra è affidata a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera Con 4 punti in 10 partite (nessuna vittoria) la Fiorentina si ritrova da sola in fondo alla classifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina ? Riporta Sky Sport, la società ha deciso di esonerare il tecnico. #Pioli #Fiorentina #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook
Incredibile quello che è successo ieri al Franchi al minuto 85’ sul risultato di 1:0 per il Lecce, #Rapuano concede un calcio di rigore alla Fiorentina per il contatto tra Pierotti e Ranieri ma viene richiamato alla OFR dal VAR #Massa e revoca il calcio di rigore. La - X Vai su X
Calcio, Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina - Si interrompe così dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in ... tg24.sky.it scrive
Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale - Ufficiale l'esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina: la squadra viola affidata momentaneamente all'allenatore della Primavera ... Da ilfattoquotidiano.it
L’allenatore Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina - La squadra di calcio della Fiorentina ha esonerato, cioè rimosso dal suo incarico, l’allenatore Stefano Pioli. Riporta ilpost.it