Calcio la Fiorentina esonera Pioli

12.25 Stefano Pioli è stato esonerato dalla guida tecnica della Fiorentina. La decisione, nell'aria dopo la sconfitta interna col Lecce di domenica, è stata ufficializzata dopo quasi 48 ore di incontri fra dirigenti e staff tecnico (i viola sono in ritiro dalle 20 di domenica). In attesa di decidere il nuovo allenatore, la squadra è affidata a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera Con 4 punti in 10 partite (nessuna vittoria) la Fiorentina si ritrova da sola in fondo alla classifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it