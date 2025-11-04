Calcio italiano in lutto morto il campione di serie A Ha fatto la vera storia

– Il calcio italiano piange oggi la scomparsa di uno dei suoi protagonisti più riservati ma profondamente rispettati. Ha lasciato un segno indelebile sia come calciatore che come tecnico, influenzando intere generazioni di atleti e appassionati. . Con la morte di Attilio Maldera, il mondo dello sport saluta un uomo che ha rappresentato i valori più autentici di questo ambiente: dedizione, correttezza e passione per la formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Calcio italiano in lutto, morto il campione di serie A. Ha fatto la vera storia

News recenti che potrebbero piacerti

LA MORTE DI UN GRANDE DEL CALCIO ITALIANO:GIOVANNI GALEONE E QUEL SOTTILE LEGAME DAL MONZA ALLA NUORESE di Gianraimondo Farina https://www.tottusinpari.it/2025/11/03/la-morte-di-un-grande-del-calcio-italianogiovanni-galeone-e- - facebook.com Vai su Facebook

Udinese Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del suo ex giocatore ed ex allenatore Giovanni Galeone. Figura iconica del calcio italiano e della storia bianconera. Ciao, mister - X Vai su X

Calcio italiano in lutto, morto il campione di serie A. Ha fatto la vera storia - Il mondo del calcio italiano perde uno dei suoi volti più amati e discreti, un uomo che ha dedicato la vita allo sport e alla formazione dei giovani ... Si legge su thesocialpost.it

Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento Giovanni Galeone. La Sampdoria si unisce al cordoglio per la scomparsa - Il club doriano esprime il cordoglio per la scomparsa Il calcio italiano perde uno dei suoi tecnici più carismatici ... Segnala sampnews24.com

Lutto nel calcio: è morto Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - Il calcio italiano perde un'altra delle sue figure più carismatiche e anticonformiste: è morto Giovanni Galeone. Segnala tg.la7.it