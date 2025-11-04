Calcio In Prima il cambio di allenatore non ha invertito il trend negativo del Romagnano La Carrarese Giovani balza in vetta Il Mulazzo di Furia è la vera sorpresa

Da domenica pomeriggio c’è più ressa sulle zone nobili della classifica del campionato di Prima Categoria. L’ex capolista in solitario Atletico Lucca sconfitta a domicilio dalla Carrarese Giovani per due reti a zero e il pareggio interno del Folgor Marlia hanno eletto sul tetto più alto della classifica la squadra di Massimiliano Incerti, marmiferi che dividono il podio con l’undici lucchese di mister Fanucchi e la Folgor con 14 punti. "Debbo fare i complimenti ai nostri avversari – spiega Incerti – perché hanno espresso gioco intenso e di grande qualità. Ovviamente grandissimi complimenti ai miei ragazzi che hanno disputato una partita di grande sacrificio dimostrando grande umiltà compattezza tecnica e di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

