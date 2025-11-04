Calcio in lutto il tecnico è morto in campo durante una partita | cosa è successo e chi era l’allenatore serbo

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcio in lutto: tragedia in Serbia, morto l’allenatore Mladen Zizovic. Un dramma che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello sport serbo. Il mondo del calcio in lutto piange la scomparsa improvvisa di Mladen Zizovic, allenatore del Radni?ki 1923, deceduto all’età di 44 anni durante la partita di Super Liga serba contro il Mladost . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calcio in lutto il tecnico 232 morto in campo durante una partita cosa 232 successo e chi era l8217allenatore serbo

© Calcionews24.com - Calcio in lutto, il tecnico è morto in campo durante una partita: cosa è successo e chi era l’allenatore serbo

Argomenti simili trattati di recente

calcio lutto tecnico 232Serbia sotto shock: la Federcalcio piange Mladen Zizovic, tecnico del Radnicki - Il mondo del calcio &#232; in lutto per la tragica scomparsa di Mladen Zizovic, allenatore bosniaco del Radnicki 1923, morto a 44 anni durante la partita. Si legge su tuttomercatoweb.com

Lutto nel mondo del calcio: &#232; morto l'ex tecnico Galeone - All'età di 84 è morto Giovanni Galeone, ex allenatore tra le altre di Perugia, Udinese, Pescara e Napoli. lalaziosiamonoi.it scrive

calcio lutto tecnico 232Calcio in lutto, &#232; morto Giovanni Galeone - Madre emiliana, padre abruzzese, i Galeone dopo sette anni si trasferiscono a ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Lutto Tecnico 232