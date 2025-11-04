Calcio in lutto: tragedia in Serbia, morto l’allenatore Mladen Zizovic. Un dramma che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello sport serbo. Il mondo del calcio in lutto piange la scomparsa improvvisa di Mladen Zizovic, allenatore del Radni?ki 1923, deceduto all’età di 44 anni durante la partita di Super Liga serba contro il Mladost . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calcio in lutto, il tecnico è morto in campo durante una partita: cosa è successo e chi era l’allenatore serbo