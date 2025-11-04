Calcio Giovanile | Fratres primo San Giuliano e Mobilieri si risollevano

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa 4 novembre 2025 – Il Fratres Perignano rimane in testa alla classifica nella Juniores Regionale Elite nonostante la sconfitta interna per 0 – 1 contro gli ospiti del Forte dei Marmi. Diciotto punti per la squadra rossoblù sabato prossimo impegnata nella lunga trasferta sul campo del Casentino. Prima vittoria stagionale dei Mobilieri Ponsacco che vincono 0 – 2 sul terreno della Pietà, e vince anche il San Giuliano con un bel 2 – 0 sull’Affrico terzo in classifica. Due risultati importanti per la salvezza delle due pisane. Nei regionali la Stella Rossa di Castelfranco grande protagonista, seconda in classifica, vince il derby a Pontedera piegando 1 – 2 la Bellaria Cappuccini, mentre il Cenaia cala il poker nell’altro derby contro il Fornacette (4 – 0). 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio giovanile fratres primo san giuliano e mobilieri si risollevano

© Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Fratres primo, San Giuliano e Mobilieri si risollevano

Argomenti simili trattati di recente

calcio giovanile fratres primoCalcio. Giovanile: Fratres Perignano sempre primo: superata la Lastrigiana - La squadra di mister Lucarelli vince anche sul campo della Lastrigiana ex campione d’Italia per 1 – 2 e consol ... Secondo msn.com

Calcio. Giovanile: Fratres Perignano in testa nell'Elite, superata la Sestese - Pisa 14 ottobre – Il Fratres Perignano espugna il campo della Sestese Campione d’Italia in carica e conquista il primo posto nel campionato Regionale Juniores Elite. Da lanazione.it

calcio giovanile fratres primoCalcio. Giovanile: poker Elite del Monteserra di Lombardi - Pisa 28 ottobre 2025 – Nei Giovanissimi regionali Elite il Monteserra liquida 4 – 0 con un poker i livornesi dell’Academy e si porta al terzo posto. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Giovanile Fratres Primo