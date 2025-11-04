Calcio Giovanile | Fratres primo San Giuliano e Mobilieri si risollevano
Pisa 4 novembre 2025 – Il Fratres Perignano rimane in testa alla classifica nella Juniores Regionale Elite nonostante la sconfitta interna per 0 – 1 contro gli ospiti del Forte dei Marmi. Diciotto punti per la squadra rossoblù sabato prossimo impegnata nella lunga trasferta sul campo del Casentino. Prima vittoria stagionale dei Mobilieri Ponsacco che vincono 0 – 2 sul terreno della Pietà, e vince anche il San Giuliano con un bel 2 – 0 sull’Affrico terzo in classifica. Due risultati importanti per la salvezza delle due pisane. Nei regionali la Stella Rossa di Castelfranco grande protagonista, seconda in classifica, vince il derby a Pontedera piegando 1 – 2 la Bellaria Cappuccini, mentre il Cenaia cala il poker nell’altro derby contro il Fornacette (4 – 0). 🔗 Leggi su Lanazione.it
