I risultati del settore giovanile del Forlì Calcio nello scorso fine settimana. Nella 6ª giornata del campionato Primavera 4 la seconda squadra biancorossa, ottava a quota 6, ha pareggiato 2-2 in casa con la Giana Erminio: a segno Kevin Maroni e Gioele Locatelli. Al comando il Ravenna con 14 punti; sabato match casalingo col Trento. Bel successo esterno per la formazione Under 17, ora sesta a quota 10, vincitrice 0-2 sull’Union Brescia: a segno Andrea Mussoni e Luigi Magnani; al comando il Vicenza (20) che la settimana prossima farà visita al Forlì. Prima vittoria per la squadra Under 16, che ha regolato 3-2 la Vis Pesaro grazie alle reti di Christian Meta, Dario Venturi e Felipe Da Cruz; al comando con 10 punti Ternana ed Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CALCIO GIOVANILE. Blitz dell’Under 17. U16, prima vittoria