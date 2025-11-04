CALCIO GIOVANILE Blitz dell’Under 17 U16 prima vittoria
I risultati del settore giovanile del Forlì Calcio nello scorso fine settimana. Nella 6ª giornata del campionato Primavera 4 la seconda squadra biancorossa, ottava a quota 6, ha pareggiato 2-2 in casa con la Giana Erminio: a segno Kevin Maroni e Gioele Locatelli. Al comando il Ravenna con 14 punti; sabato match casalingo col Trento. Bel successo esterno per la formazione Under 17, ora sesta a quota 10, vincitrice 0-2 sull’Union Brescia: a segno Andrea Mussoni e Luigi Magnani; al comando il Vicenza (20) che la settimana prossima farà visita al Forlì. Prima vittoria per la squadra Under 16, che ha regolato 3-2 la Vis Pesaro grazie alle reti di Christian Meta, Dario Venturi e Felipe Da Cruz; al comando con 10 punti Ternana ed Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Calcio Giovanile ? Sconfitta di misura per i ragazzi di mister Giansante, che nella trasferta pugliese contro il Bari cedono per 3–2 nella gara valida per la 7ª giornata del Campionato Nazionale #Under16 A/B. Il Pescara passa in vantaggio al 20’ del prim - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO GIOVANILE. Blitz dell’Under 17. U16, prima vittoria - I risultati del settore giovanile del Forlì Calcio nello scorso fine settimana. Da sport.quotidiano.net
Calcio Giovanile - I risultati del weekend. Che lotta negli Juniores Elite, gran San Lazzaro nella U17 Regionale - Bene anche il Piacenza nella Juniores Nazionale, buoni risultati per Academy Moretti e Spes. Si legge su sportpiacenza.it
Calcio giovanile, quante finali: tutte le info per seguirle - Dall’8 al 30 giugno, dal futsal al calcio maschile, passando per quello femminile, saranno 36 le squadre in lotta ... Da corrieredellosport.it