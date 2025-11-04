L’Italia ha scoperto le avversarie che dovrà affrontare nel percorso di qualificazione per la fase finale dei prossimi Mondiali di calcio femminile, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio del 2027. Le Azzurre sono state sorteggiate in un girone (formato round robin andata e ritorno da febbraio a giugno del 2026) con Svezia, Danimarca e Serbia che metterà in palio un singolo pass per la Coppa del Mondo. “ C’è adrenalina e grande energia, non vediamo l’ora di iniziare. Svezia e Danimarca sono molto forti e le consociamo bene, la Serbia invece è una squadra che non abbiamo ancora affrontato, ma hanno valori e giocatrici importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio femminile, l'Italia ritrova Svezia e Danimarca nel girone di qualificazione per i Mondiali 2027