Calcio e politica l’addio a Bosi | Altruista e sempre impegnato Ci hai insegnato a guardare alto

di Francesco Ingardia "Lorenzo aveva amici da tutte le parti". Vero, a giudicare dalla folla in San Lorenzo. In chiesa risuona forte il fragore degli applausi. L’organo anche stavolta è liturgico, fa il suo compito con suoni immersivi, solenni. Lo stesso fanno i "ragazzi di Lorenzo" nello scortare il feretro lungo la navata della basilica. Non per dovere, ma per l’amore di tutta la Rondinella verso la rondine che è volata in alto, all’improvviso, nella notte tra venerdì e sabato. Anche il giocatore infortunato di turno con le stampelle, zampetta insieme ai compagni al momento della marcia scortando il presidente per l’ultimo viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio e politica, l’addio a Bosi: "Altruista e sempre impegnato . Ci hai insegnato a guardare alto"

