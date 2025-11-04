Calcio Alessandro Diamanti lascia il Melbourne City | nel suo futuro c' è l' Italia

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 4 novembre 2025 –  Alessandro Diamanti non sarà più l'allenatore della formazione U23 del Melbourne City: nel suo futuro c'è il ritorno in Italia, per completare il percorso da tecnico a Coverciano e arrivare a poter guidare una prima squadra. E' stato lo stesso club australiano ad ufficializzare il termine del rapporto con l'ex-fantasista pratese, che aveva firmato con il Melbourne nel 2023 subito dopo aver smesso di giocare. Da “mister” era partito dal Paese che gli ha dato forse più soddisfazioni da giocatore: nel 202122 vinse infatti l'A-League con il Western United, da aggiungere al campionato cinese vinto ormai più di un decennio fa con il Guangzhou Evergrande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio alessandro diamanti lascia il melbourne city nel suo futuro c 232 l italia

© Lanazione.it - Calcio, Alessandro Diamanti lascia il Melbourne City: nel suo futuro c'è l'Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calcio alessandro diamanti lasciaCalcio, Alessandro Diamanti lascia il Melbourne City: nel suo futuro c'è l'Italia - calciatore pratese tornerà in Italia per completare il percorso da tecnico ... Secondo msn.com

calcio alessandro diamanti lasciaAlessandro Diamanti: “Per la Nazionale ho vomitato, in Cina vidi spuntare 50 grattacieli dal nulla” - it il lungo viaggio della sua carriera da calciatore, tra aneddoti e retroscena: dai campi della Serie A all'Australia ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Alessandro Diamanti Lascia