Cagnolina intrappolata sottoterra | una notte intera per salvarla

Bresciatoday.it | 4 nov 2025

Dalle braccia dei vigili del fuoco a quelle delle sue proprietarie. È finita così, tra lacrime, singhiozzi e abbracci, la lunga notte di Perla, una piccola cagnolina rimasta intrappolata, per nove interminabili ore, in un canale di deflusso sotterraneo in un cortile di Gavardo.Tutto è iniziato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

