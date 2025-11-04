Cagnolina intrappolata sottoterra | una notte intera per salvarla
Dalle braccia dei vigili del fuoco a quelle delle sue proprietarie. È finita così, tra lacrime, singhiozzi e abbracci, la lunga notte di Perla, una piccola cagnolina rimasta intrappolata, per nove interminabili ore, in un canale di deflusso sotterraneo in un cortile di Gavardo.Tutto è iniziato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da due mesi dorme in auto a Palermo dopo la morte del marito, trovato un alloggio alla 63enne e alla cagnolina Molly https://gazzettadelsud.it/?p=2122648 - facebook.com Vai su Facebook
Cagnolina intrappolata sottoterra: una notte intera per salvarla - È finita così, tra lacrime, singhiozzi e abbracci, la lunga notte di Perla, una piccola cagnolina rimasta intrappolata, per nove ... Segnala bresciatoday.it
Cane nella tubatura, scavo di due metri per salvarlo - Una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone, domenica pomeriggio alle 16, è intervenuta a Borghi, in via Oliveti, in aperta campagna, per il recupero di un cane da cac ... Secondo msn.com