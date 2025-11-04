Cagnetta fobica accalappiata nonostante gli appelli degli animalisti | E' morta di crepacuore per una toelettatura
Il cuore di Bianchina non ha retto ed è deceduta, lasciando nella rabbia e nello sgomento tutti i volontari che avevano a cuore la cagnetta fobica che viveva in strada, nei pressi dell'Ikea. Insieme alla sorella, Rosetta, l'amica di zampa era nutrita da un carrozziere della zona e dalle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
