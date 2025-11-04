Cagliari abusi sul figlio di 8 anni | papà condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere

Scoperto un giro di pedopornografia online: il giudice ha ritenuto i fatti di “gravità estrema” e, malgrado il rito abbreviato, ha inflitto pene più severe di quelle chieste dall’accusa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cagliari, abusi sul figlio di 8 anni: papà condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere

