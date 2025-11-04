Cadoneghe l’ex Grosoli rinasce e conquista il City’Scape Award

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un premio internazionale per la rinascita di Cadoneghe. L’ex area industriale Grosoli torna a far parlare di sé, questa volta per meriti di bellezza e visione. Il progetto di rigenerazione firmato dallo studio Spazio Architetti di Padova, guidato da Matteo Grassi con il team composto da Chiara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

