Cade dal balcone dopo il furto I vicini di casa lo fanno arrestare Complici in fuga con il bottino

È finita con un arresto e una corsa al pronto soccorso la notte movimentata vissuta in via Montanara, dove i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno fermato un 37enne kosovaro accusato di furto in abitazione in concorso e rapina impropria. L'uomo è stato sorpreso mentre cercava di fuggire da un condominio dopo essere stato scoperto insieme a due complici, scappati con un 15mila euro tra denaro e gioielli, ancora ricercati. L'allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza di persone sospette all'interno di un edificio. All'arrivo della pattuglia, i militari hanno trovato il 37enne ferito e disteso a terra, a seguito di una caduta da un balcone situato a circa quattro metri d'altezza.

